РИАМО - 30 янв. У всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах в Москве появились валидаторы, всего в наземном транспорте установили 22,5 тысяч считывателей проездных билетов, сообщил РИАМО заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Валидаторы появились у всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах «Мосгортранса». Всего в наземном транспорте установлено 22,5 тысяч считывателей проездных билетов. Размещение дополнительных валидаторов в автобусах частных перевозчиков завершится в I полугодии», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что в сентябре прошлого года по решению мэра столицы турникеты были убраны на всем наземном транспорте.

«Благодаря тому, что пассажиры стали заходить во все двери, время в пути сократилось от пяти минут до 25 минут. Чтобы поездки были удобными, мы разместили валидаторы у всех дверей – за весь 2018 год установили в общей сложности 8 тысяч устройств для оплаты проезда», – отметил Ликсутов.

По его словам, на 47 маршрутах наземного транспорта на севере, северо-западе, юго-западе и в центре Москвы работают валидаторы нового образца с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами с технологией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay.