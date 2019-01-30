РИАМО - 30 янв. Подмосковные полицейские задержали 47-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в серии краж в Сергиево-Посадском районе, он оказался ранее судим, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник с помощью специализированного оборудования сломал замок входной двери складского помещения, расположенного по улице Орджоникидзе, откуда похитил электроинструменты, кухонную посуду, 150 рулонов скотча, 30 килограммов шоколада, 20 пачек зернового кофе, комплект зимней резины и латунный самовар. Общая сумма ущерба составила более 330 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник был задержан во время попытки совершения очередного преступления.

«В ходе обыска в гаражном боксе задержанного полицейскими обнаружены и изъяты похищенные вещи. Установлена причастность подозреваемого к совершению кражи имущества из частного дома в одном из СНТ на территории района», – уточнила Петрова.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленника к другим эпизодам противоправной деятельности на территории Сергиево-Посадского района.