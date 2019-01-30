РИАМО - 30 янв. Главное управление МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о неблагоприятных метеорологических условиях, в частности о мокром снеге и гололедице, сообщается на сайте ведомства.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1–2 часа с сохранением днем 30 января до 15:00 местами в Московской области ожидается снег, мокрый снег, гололед», – говорится в сообщении.

При мокром снеге рекомендуется быть крайне осторожным на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Водителям по возможности стоит воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. Опасно выезжать на дороги на летней резине.

При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

Пешеходам важно соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», – уточняется в сообщении.