РИАМО - 30 янв. Спасатели проверили информацию о запахе дыма в поликлинике в подмосковном Видном, признаков пожара не было обнаружено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

29 января в 16:52 диспетчеру ЦППС Ленинского ПСГ поступило сообщение о запахе дыма в поликлинике по адресу: Видное, улица Заводская, дом 15.

«По прибытии первого пожарного подразделения внешних признаков пожара нет, проведена разведка, в ходе которой признаков горения не обнаружено. Вызов ложный. Эвакуация не проводилась», – говорится в сообщении.

На проверку в поликлинику привлекалось 45 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 15 человек и шесть единиц техники.