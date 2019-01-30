РИАМО - 30 янв. Более 20 бесплатных экскурсий проведут в феврале в парке Горького, парке искусств «Музеон», Нескучном саду и на Воробьевых горах, регистрация на посещение мероприятий уже открыта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В феврале в парке Горького, парке искусств «Музеон», Нескучном саду и на Воробьевых горах состоится более 20 бесплатных экскурсий. Зарегистрироваться на них можно уже сейчас. Участники увидят Аллею Вождей в «Музеоне», узнают историю скульптуры «Девушка с веслом» и тайны Андреевского моста, прогуляются по парку от Болотного острова до Воробьевых гор, а также поучаствуют в уроке скандинавской ходьбы», - говорится в сообщении.

Экскурсии 1, 8 и 22 февраля в Нескучном саду совместят с занятиями скандинавской ходьбой. Участникам расскажут, как строились Летний и Ванный домики, с кем встречалась Екатерина II, покажут монументальную беседку и Охотничий домик — место съемок программы «Что? Где? Когда?». Еще четыре экскурсии пройдут в Нескучном саду 2, 3, 9 и 20 февраля. Участники узнают о мифах и легендах этого старинного парка.

О богатой истории парка Горького посетителям расскажут на четырех экскурсиях, которые пройдут 2, 6, 10 и 24 февраля. Всех глав СССР можно увидеть на Аллее Вождей в «Музеоне». На экскурсиях 3, 10, 13 и 27 февраля москвичи узнают, почему на некоторых изваяниях у Ленина монголоидные черты лица и как за 70 лет менялся публичный образ власти.

Воробьевы горы — важное место для Москвы. Об истории места посетителям расскажут 9, 16 и 24 февраля. Москвичи и гости столицы узнают тайны Андреевского моста и Воробьевского царского дворца, увидят двухъярусный арочный метромост, эскалаторную галерею и оценят живописный вид на столицу со смотровой площадки.

15 февраля расскажут о необычной подсветке Парка Горького. Впервые это место было украшено сотнями ярких фонарей в начале 1930-х. Тогда в парке появилось множество разнообразных светильников, а по вечерам он сверкал тысячами разноцветных огней. Все работы велись под руководством художников-оформителей братьев Стенбергов.

Участие в экскурсиях бесплатное. Узнать расписание и зарегистрироваться можно на сайте.