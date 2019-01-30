РИАМО - 30 янв. С 14 февраля в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович», в экспозиции представят свыше 30 работ художников XX и XXI веков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Посетители выставки смогут увидеть шедевры модернизма и современного искусства. В экспозицию войдут избранные произведения XX и XXI веков. Среди них работы Казимира Малевича, Фрэнсиса Бэкона, Роя Лихтенштейна, Владимира Яковлева, Виктора Пивоварова и Натальи Гончаровой. Кроме того, гостям покажут работы Василия Кандинского, Нико Пиросмани, Марины Абрамович, Пабло Пикассо и Анри Матисса», - говорится в сообщении.

Всего посетителям представят свыше 30 работ в разных жанрах и техниках. Выставка будет работать до 14 апреля.

Кураторы экспозиции: Алексей Мунипов, Ирина Мунипова, Лия Чечик и Ирина Дворецкая объединили на одной площадке произведения разных эпох, школ, стилей и направлений, чтобы показать универсальность искусства и помочь посетителям вступить с ним в диалог. Архитектор выставки — художник Алексей Трегубов.

Для москвичей организаторы также подготовили образовательные мероприятия. В программу вошли лекции об эмоциональном интеллекте, детские воркшопы и междисциплинарные встречи с психологами, историками искусств и телесными практиками.