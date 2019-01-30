РИАМО - 30 янв. Статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения получил бывший доходный дом купца Якова Демента в Москве, здание сочетает в себе черты двух архитектурных стилей, планировка дома и композиция его фасадов характерны для неоклассицизма, а декор можно отнести к романской архитектуре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Бывший доходный дом купца Якова Демента признан выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Пятиэтажное кирпичное здание с двумя подъездами было построено в 1910–1912 годах в неоклассическом стиле с элементами романской архитектуры», - говорится в сообщении.

Главный фасад дома отличает богатый декор в виде венков, медальонов и львиных масок. Цоколь, проездная арка и парадные входы отделаны грубо обработанным гранитом. На постаментах в нишах между первым и вторым этажами можно увидеть фигуры двух львиц. Со второго по пятый этаж дом украшают три эркера -полукруглые выступы. На крыше центрального эркера первоначально располагались две скульптуры рыцарей в латах. Одна из них была утрачена в 1980-х годах, другая сохранилась до наших дней.

«Здание представляет собой типичный образец доходного дома начала ХХ века. Оно сочетает в себе черты двух архитектурных стилей. Планировка дома и композиция его фасадов характерны для неоклассицизма, а декор можно отнести к романской архитектуре. По нашим сведениям, в интерьерах здания сохранились росписи, выполненные известным российским живописцем и театральным художником Игнатием Нивинским. Часть их скрыта подвесными потолками, поэтому интерьеры дома должны быть дополнительно обследованы», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Дворовые и боковые фасады памятника более скромные, но выдержаны в той же стилистике, что и главный фасад. Помимо росписей, в интерьерах доходного дома сохранился декор парадных лестничных клеток, а в отдельных помещениях здания - лепнина на потолках и стенах.

Статус выявленного объекта культурного наследия обеспечит бывшему доходному дому охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним. Здание запрещено сносить, а его исторический облик нельзя нарушать.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в Москве проводится на регулярной основе. Список объектов культурного наследия постоянно пополняется. За последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.