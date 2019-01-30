РИАМО - 30 янв. В подмосковном Реутове произошло возгорание в складском помещении на третьем этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

29 января в 11:22 от охраны склада диспетчеру ЦППС Реутовского ПСГ поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: городской округ Реутов, улица Победы, дом 1.

«По прибытии первого пожарного подразделения наблюдался дым из-под кровли, открытое горение помещения на третьем этаже (площадь горения 20 квадратных метров). В 11:32 руководитель дежурной смены ФГКУ «СПСЧ по ФПС по Московской области» объявил повышенный ранг пожара №2. В 11:47 был отменен повышенный ранг пожара №2. В 11:47 – локализация пожара на площади 20 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 12:00 пожар был полностью ликвидирован. В происшествии никто не пострадал. На ликвидации возгорания работали 18 единиц техники и 63 человека.