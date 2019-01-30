РИАМО - 30 янв. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также в подмосковном «Жуковском» утром в среду задержали и отменили 26 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали три рейса, столько же отменили, в «Домодедове» четыре рейса задержано, шесть отменено, в «Шереметьеве» задержали девять рейсов.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани «Жуковский», в этом аэропорту отмен нет, задерживается один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с осадками, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов.