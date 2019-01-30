РИАМО - 30 янв. В Москве откроют мемориальную доску в честь дирижера и художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Валерия Халилова, памятный знак появится у главного входа в здание Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мемориальная доска в честь прославленного дирижера и художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Валерия Халилова появится в центре столицы. Ее разместят слева от главного входа в здание Российской академии музыки имени Гнесиных», - говорится в сообщении.

Здание для установки памятной доски было выбрано неслучайно - Халилов с 2006 по 2016 год занимал в академии должность профессора кафедры оркестрового дирижирования. Торжественное открытие мемориальной доски состоится 30 января, в среду, в 12:00, оно приурочено ко дню рождения дирижера — в этом году ему исполнилось бы 67 лет.

«Авторы мемориальной доски из бронзы и гранита — народный художник России скульптор Михаил Переяславец и заслуженный архитектор Вячеслав Бухаев. Валерий Халилов изображен за работой, он дирижирует оркестром, который не виден наблюдателю. Слева от него расположены тамбуршток (атрибут военного дирижера, напоминающий небольшую трость, который используется для подачи команд оркестру при выполнении строевых приемов), лира, духовые инструменты, а также знамя. Справа от фигуры Валерия Халилова изображен пальмовый венок, обвитый лентой. Этот венок — знак почета, долговечности и мира», - отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Халилов - композитор, генерал-лейтенант, народный артист России, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова (с 2002 по 2016 год), начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России и главный военный дирижер страны.

Он неоднократно выступал как дирижер сводного военного оркестра во время парадов Победы на Красной площади. Халилов был организатором крупных военно-музыкальных фестивалей, среди которых международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня», «Русское поле» и другие.

Он погиб 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем в районе города Сочи. На борту самолета Минобороны России находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, студенты и выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, военнослужащие, журналисты, руководитель департамента культуры Минобороны России Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.