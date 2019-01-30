РИАМО - 30 янв. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с осадками, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будут идти осадки. Максимальная температура воздуха в Москве – 0 – плюс 2 градуса, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%.

«Зимний период года обычно характеризуется частой сменой атмосферных процессов и довольно выраженными междусуточными колебаниями метеопараметров, что сказывается и на формировании биотропных погодных условий. Поэтому зимой отмечается рост погодообусловленных обострений, более выраженные метеопатические реакции», – добавляется в сообщении.

Специалисты отмечают, что в Москве и области относительная влажность повышенная, температура ожидается выше климатических значений на 8–9 градусов, а содержание кислорода в воздухе пониженное. Такие условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких.

«Короткий световой день, часто облачные, пасмурные дни также вносят свою лепту в формирование дискомфортных погодных условий. Психологические и вегетативные расстройства, сосудистые нарушения, обострения бронхо-легочных заболеваний, суставной патологии, особенно псориатического артрита, остеохондрозов и других болезней позвоночника приходятся именно на зимний период», – заключается в материале.