РИАМО – 29 янв. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за драку после боя с ирландцом Конором Макгрегором, передает ТАСС.



Турнир UFC 229 прошел в начале октября 2018 года в Лас-Вегасе. Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. Вскоре после поединка произошла массовая драка между двумя спортсменами и их командами.



«Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Такой вердикт был вынесен Атлетической комиссией штата Невада», – отмечается в сообщении.



Россиянину также придется выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября 2018 года.



Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч – спортсмен может вернуться на ринг уже 6 апреля.