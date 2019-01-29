РИАМО – 29 янв. Порядка 10 литров крови для онкобольных детей сдали в больнице Химок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В городском округе состоялась акция «День донора». Организатором выступила Московская областная станция переливания крови при поддержке администрации муниципалитета.

«В день акции было собрано около 10 литров крови для онкобольных детей. Пункт сдачи крови был организован в Химкинской центральной клинической больнице. Присоединились к акции как пациенты больницы, так и врачи», – отмечается в сообщении.

Пункт сдачи крови был организован в Химкинской центральной клинической больнице. Участие в акции приняло несколько десятков человек.