РИАМО – 29 янв. Уголовное дело возбудили после того, как в одной из столичных клиник женщине сделали «укол красоты», в результате неправильной процедуры пациентка на время ослепла, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«По данным следствия, 25 декабря 2018 года в одной из частных клиник, расположенной на юге Москвы, 34-летней женщине при оказании косметологической услуги ввели препарат, после чего у пострадавшей пропало зрение. В результате пациентку госпитализировали в городскую больницу», – сказала Иванова.

На сегодняшний момент женщина проходит лечение.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках уголовного дела допрошены руководство и сотрудники частной клиники», – добавила собеседник агентства.

После полного прохождения лечения пострадавшей и получения всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза.