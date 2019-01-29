РИАМО - 29 янв. В столице высота снежного покрова может уменьшится почти на 4 сантиметра из-за повышения температуры 30 и 31 января до плюс 2-3 градусов, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Высота снежного покрова за счет положительной температуры, конечно, снизится. Среднесуточная температура будет слабоположительной – около плюс 1 градуса, поэтому высота снега может уменьшится, при отсутствии других осадков, на 2-3 сантиметра. Но, если будут осадки виде мокрого снега и дождя, то, возможно, еще на один сантиметр высота снежного покрова упадет за последние числа января», – сказала Позднякова.

Она напомнила, что на данный момент высота снежного покрова в Москве составляет почти 50 сантиметров.

«Никаких особых подтоплений не будет в эти дни (30 и 31 января – ред.), а вот когда температура будет понижаться, даже небольшое количество снега, которое подтает, превратится в гололедицу. 1 февраля гололедица может быть сильной. Ночь на 1 февраля уже будет с отрицательной температурой до минус 4 градусов, что будет достаточно, чтобы образовался гололед», – добавила Познякова.

По ее словам, почти до конца первой недели февраля среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 8-9 градусов, такая погода больше соответствует второй декаде марта.