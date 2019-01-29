РИАМО - 29 янв. Московская область занимает лидирующее положение в России по электронной ветеринарной сертификации, благодаря этой системе покупатель может проследить, как был произведен продукт, в каком месте и из какого сырья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Система электронной ветеринарной сертификации – единая информационная база, в которую вносятся сведения по всем подлежащим ветеринарной сертификации продуктам, а также по продуктам сельскохозяйственного производства и их переработки. С 1 июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные документы на территории Российской Федерации оформляются в электронном виде. На территории Московской области система активно внедряется с 2017 года.

«Московская область стабильно занимает лидирующее положение в РФ по электронной ветеринарной сертификации. Мы оформляем более 18 миллионов сертификатов в месяц», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что благодаря этой системе покупатель может проследить, как был произведен продукт, в каком месте и из какого сырья. Это делает процесс торговли прозрачным и упорядоченным, повышает уровень пищевой безопасности и сокращает трудозатраты контролирующих органов. В режиме онлайн можно убедиться, что тот или иной сертификат внесен в систему.

По словам министра, успехи после введения электронной ветеринарной сертификации на подмосковных предприятиях очевидны.