РИАМО – 29 янв. Мужчина с ножом изнасиловал знакомую женщину на территории Хованского кладбища в Москве, сообщает РЕН ТВ.
«В новой Москве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал свою знакомую на территории Хованского кладбища. По ее словам, инцидент произошел 25 января», – говорится в сообщении.
Мужчина под угрозой расправы также похитил у жертвы 5 тысяч рублей и золотое кольцо.
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.
18‑летнюю девушку изнасиловали и избили в подъезде дома в центре Москвы>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии