РИАМО – 29 янв. Мужчина с ножом изнасиловал знакомую женщину на территории Хованского кладбища в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«В новой Москве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал свою знакомую на территории Хованского кладбища. По ее словам, инцидент произошел 25 января», – говорится в сообщении.

Мужчина под угрозой расправы также похитил у жертвы 5 тысяч рублей и золотое кольцо.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.

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