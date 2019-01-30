РИАМО - 30 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в среду проведет встречу с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Тридцатого января в 10:00 руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса. Встречу проведет заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, конференц-зал, минус первый этаж.

Трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте правительства Московской области.