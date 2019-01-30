РИАМО - 30 янв. Церемония прощания с доктором филологических наук, профессором кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Александром Тертычным пройдет в среду в храме Рождества Христова в Черкизове.

Прощание с профессором Тертычным начнется в 11:00 в храме Рождества Христова, по адресу: Ленинградское шоссе, 354/1.

Похороны состоятся в 13:00 на Перепечинском кладбище.

Доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати журфака МГУ Александр Тертычный скончался утром 28 января на 75-м году жизни.

Тертычный родился в Курске в 1944 году. В 1973 году он завершил обучение на факультете журналистики МГУ, спустя шесть лет стал кандидатом филологических наук. В 2005 году Тертычный стал профессором кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ.