РИАМО - 29 янв. На участках улицы Говорова в период до 20 мая будут ограничивать движение из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Говорова в районе дома 1. Период: с 25 января по 15 марта круглосуточно. Участок 2: улица Говорова от дома 8, корпуса 1, до дома 10, корпуса 1. Период: с 16 марта по 15 апреля круглосуточно. Особенности: одна полоса с сохранением существующего количества полос», — говорится в сообщении.

Движение по одной полосе частично ограничат на участке от дома 10, корпуса 1, до дома 12 с 16 марта по 30 апреля круглосуточно. Движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос ограничат на участке от дома 12 до дома 14, корпуса 2, с 10 по 20 мая круглосуточно.

Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей на улице Говорова.