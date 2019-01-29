РИАМО - 29 янв. Воры подобрали ключи и проникли в квартиру на улице Грина в столице, они украли деньги и ювелирные украшения на общую сумму 7 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 28 января в 12:15 в отдел МВД от москвича поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства на улице Грина.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 06:09 по 08:00 двое неизвестных, подобрав ключи к замку входной двери, проникли в квартиру по указанному адресу, вскрыли сейф, из которого совершили кражу денежных средств в сумме 5 миллионов рублей, ювелирных изделий на общую сумму 2 миллиона рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил 7 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».