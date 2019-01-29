РИАМО - 29 янв. Грабители с шарфами на лицах проникли в помещение салона связи на Рублевском шоссе в Москве, они похитили два сейфа и 60 мобильных телефонов, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что 28 января в 03:01 в службу «02» поступило сообщение о срабатывании сигнализации в салоне связи по адресу: Рублевское шоссе, дом 14, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 02:30 до 02:40 трое неизвестных с шарфами на лицах, взломав замок входной двери, проникли в помещение салона, где совершили кражу двух сейфов, 60 телефонов сотовой связи и скрылись», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».