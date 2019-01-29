РИАМО - 29 янв. В феврале на несколько дней из-за подготовки к параду Победы изменят маршрут автобуса С12, он будет курсировать по Большой Пироговской улице в столице вместо привычного маршрута, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для подготовки к параду Победы на несколько дней изменится автобусный маршрут С12. Транспорт будет ездить от спорткомплекса «Лужники» до улицы Новой Арбат по Большой Пироговской улице вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля», – уточняется в сообщении.

Изменения будут действовать с 06:45 до окончания мероприятий 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25 и 27 февраля. На это время отменят остановки «Дом культуры «Каучук» и «Проезд Девичьего Поля».

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.