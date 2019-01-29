РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. В подмосковной Балашихе завершили строительство корпуса 25 в составе жилого комплекса «Новоград Павлино» вблизи деревни Павлино, проводится итоговая проверка готовности здания, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступила компания ООО «МИЦ-Инвестстрой».

«Корпусу 25 в ЖК «Новоград Павлино» выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, площадь двухсекционного 22-этажного жилого дома составила более 16 тысяч квадратных метров, здание рассчитано на 281 квартиру, из которых 127 однокомнатных, 154 двухкомнатных, площадь квартир – свыше 12 тысяч квадратных метров. Площадь встроенных помещений общественного назначения – более 100 квадратных метров.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены парковочные места, детская площадка, места для отдыха.

В материале также уточняется, что в настоящее время в ЖК «Новоград Павлино» ведется строительство корпусов 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 22, которые также находятся под надзором ведомства.