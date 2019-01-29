РИАМО - 29 янв. Суд привлек к ответственности собственника земельного участка в Московской области за невыполнение предписания управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в установленный срок, организация заплатит штраф в 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомством проверено исполнение ранее выданного предписания ООО «Близнецы», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,8 гектара в городском округе Подольск. Предписание не исполнено. Собственник не провел комплекс мероприятий по предотвращению зарастания территории древесной, кустарниковой и сорной растительностью, а также по зачистке от отходов производства и потребления, строительного грунта.

«За повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 25 статьи 19. 5 КоАП РФ, в отношении ООО «Близнецы» составлен протокол об административном правонарушении по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены в судебный участок №191 района Фили-Давыдково города Москвы для принятия решения», – говорится в сообщении.

Решением мирового суда ООО «Близнецы» привлечено к административной ответственности по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.