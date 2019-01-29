РИАМО - 29 янв. Столичные школьники, которые занимаются в кружке «Практическая астрофизика», первыми в мире установили местоположение нового астрономического тела в созвездии Центавра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники кружка «Практическая астрофизика» при центре «На Донской» образовательного комплекса «Воробьевы горы» первыми в мире установили местоположение астрономического тела J1348-630 в созвездии Центавра», – говорится в сообщении.

Новый объект в небе зарегистрировал японский рентгеновский телескоп MAXI. Затем его заметил австралийский 51-сантиметровый телескоп T31 сети iTelescope.Net. Однако выяснить, где точно находится источник рентгеновского излучения, никому не удавалось.

Координаты объектов в этом диапазоне определяются с большой ошибкой. Область неопределенности положения превышала диаметр диска Луны. На таком участке помещаются тысячи звезд ярче 20-й звездной величины и десятки тысяч еще более слабых.

«Школьники под руководством педагога Дениса Денисенко сравнили снимки австралийского телескопа и оцифрованные пластинки неба DSS за 1994–1999 годы и обнаружили новую звезду. Ее не было ни на старых фото, ни в каталогах переменных звезд», – поясняется в материале.

Сообщение об открытии было опубликовано 26 января в 20:33 по московскому времени на сайте «Телеграмма астронома» (The Astronomer’s Telegram), который читают более 4,5 тысяч астрономов по всему миру. Сообщение получило номер 12430, а спустя семь часов информацию о находке подтвердили в космической обсерватории Swift.

Соавторами телеграммы стали Денис Вдовин, Иван Ларин, Иван Спасич и Диего Фернандес Ортис. Они не первый год занимаются астрономией в центре «На Донской» — на их счету уже есть несколько открытий. Помогали юным астрономам и новички Михаил Евтушенко, Максим Комаров и Иван Котельников – для них эта публикация стала первой в жизни.