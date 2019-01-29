РИАМО - 29 янв. Жителям Подмосковья объяснили особенности системы маркировки товаров, так, все производители и импортеры товаров, подлежащих маркировке, будут наносить код, содержащий криптографическую защиту, на каждую единицу продукции и фиксировать ввод продукции в оборот, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В соответствии с принятыми правительством Российской Федерации решениями, до 2020 года будет введена обязательная маркировка табачной продукции, лекарственных препаратов, широкого списка товаров легкой промышленности, шин и покрышек, духов и туалетной воды, фотокамер и фотовспышек. Координатором данной работы является министерство промышленности и торговли Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Система маркировки показала себя как наиболее эффективный инструмент противодействия незаконному обороту промышленной продукции как для государства, так и для бизнеса, и потребителей товаров.

В государственных целях система маркировки обеспечит увеличение легальной доли продукции на рынке, а также позволит повысить собираемость таможенных пошлин и налоговых платежей. Введение системы маркировки для бизнеса приведет к сокращению конкуренции со стороны недобросовестных участников рынка. Потребителю система маркировки позволит проверить легальность товара, с помощью специального бесплатного мобильного приложения.

«Федеральным законом от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ срок введения обязательной маркировки табачной продукции определен 1 марта 2019 года, однако многие участники рынка, не подключавшиеся к добровольному эксперименту, об этом не проинформированы», – подчеркивается в сообщении.

Информационная система маркировки товаров имеет статус государственной системы. Все производители и импортеры товаров, подлежащих маркировке, будут наносить код, содержащий криптографическую защиту, на каждую единицу продукции и фиксировать ввод продукции в оборот.

Оператором информационной системы маркировки, созданной в рамках экспериментов, является ООО «Оператор-ЦРПТ».

При Минпромторге России созданы проектно-экспертные группы по каждой товарной позиции, подлежащей маркировке, в которые входят представители министерства, ответственных федеральных органов исполнительной власти, оператора, профильных ассоциаций и иные заинтересованные представители бизнес-сообщества.

Цифровой формат маркировки, наносимый непосредственно на табачную продукцию в процессе ее производства, позволяет агрегировать данные об упаковках всех уровней и соответственно прослеживать движение продукции по всей цепочке поставок от производства до конечного потребителя.

Оператором разработано мобильное приложение «Честный знак». Оно позволяет сотрудникам органов исполнительной власти получать из информационной системы маркировки расширенную информацию о маркированной продукции.