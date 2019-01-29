РИАМО – 29 янв. Заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов отнес вопрос о создании рабочих мест в Подмосковье к ключевым аспектам выступления губернатора Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Во вторник губернатор Московской области Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Самое главное в выступлении Андрея Воробьева – это поставленные задачи, касающиеся здравоохранения, образования, экологии, развития транспортной инфраструктуры Подмосковья. Единственный вопрос возникает в том, за счет каких средств это будет реализовываться. Если бюджет Подмосковья достигнет 1 триллиона рублей, то многие проблемы решатся. На мой взгляд, важным в выступлении губернатора был вопрос о создании рабочих мест в Подмосковье», – отметил Черемисов.

Он добавил, что если жители региона будут работать на местах, то и налоги они будут платить в Московской области.

«Сегодняшний отчет перед депутатами и обращение губернатора к жителям Московской области дает определенный оптимизм, и мы совместными усилиями сможем выполнить поставленные задачи», – заключил Черемисов.