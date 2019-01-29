РИАМО - 29 янв. В ближайшие пять лет в Московской области проведут большую работу по модернизации существующей сети спортивных сооружений, реконструкции и капремонту стадионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». Он отметил, что в 2019 году в Подмосковье планируют открыть 12 новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Также губернатор поручил разработать программу бесплатных спортивных занятий для пенсионеров.

«На следующую пятилетку у нас запланирована большая программа по модернизации существующей сети спортивных сооружений, реконструкция наших стадионов в центральных муниципальных образованиях, капитальный ремонт стадионов. Также мы завершаем строительство 12 объектов спорта в 2019 году, у нас запланирован ряд новых инфраструктурных объектов на последующие года до 2021 – отметил министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что благодаря этой работе в сфере физической культуры и спорта можно достичь того показателя, который поставил в своем обращении губернатор.

«У нас завершился достаточно большой период – пять лет развития физкультуры и спорта на территории Московской области. Действительно, большое количество инфраструктуры было построено для того, чтобы сделать спорт доступным. Свыше ста объектов появилось на территории Московской области – это обустроенные хорошие бассейны, это игровые залы, это крытые ледовые площадки», – добавил министр.

Он отметил, что появляются и новые стадионы. Данная работа ведет к тому, чтобы количество занимающихся физкультурой и спортом с каждым годом росло – сейчас это свыше 2 миллионов человек.