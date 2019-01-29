РИАМО - 29 янв. Более 775 миллионов рублей направят на рекультивацию закрытого в 2016 году полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Аннино» в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На рекультивацию закрытого полигона ТКО «Аннино» в Рузском городском округе на 2019-2020 год планируется направить более 775 миллионов рублей – средства федерального, областного и местного бюджетов», – сказал заместитель главы Рузского городского округа Алексей Казаков.

Полигон «Аннино» работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года.

Ранее в ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по рекультивации, в том числе и полигона «Аннино».

Всего в Московской области уже закрыли 24 из 39 мусорных полигонов.

С началом 2019 года область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.