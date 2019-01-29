РИАМО – 29 янв. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что пик эпидемии гриппа в стране наступит через месяц, пока еще не поздно сделать прививку – лучше ставить вакцину против штамма H1N1.



«На формирование поствакцинального иммунитета нужно 3-4 недели. Сейчас идет только подъем заболеваемости – студенты только ушли на каникулы, а когда они приедут из своих стран, они привезут разные новые вирусы и обменяются ими. Я считаю, что максимальный подъем будет примерно через месяц. Сейчас вакцинироваться стоит и это выгодно», – сказал Жемчугов в эфире Радио «Комсомольская правда».



Он дополнил, что в этом году очень активен тяжелый свиной грипп H1N1. То есть нужно выбирать вакцину, которая содержит этот компонент.



Многолетний опыт вакцинации полностью доказал ее общую эффективность. При совпадении антигенных характеристик вакцинных и циркулирующих штаммов своевременно проведенная вакцинация может снизить заболеваемость на 60-90%.



Число регионов России, где заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена, увеличилось с 13 до 23. Самые высокие показатели заболеваемости – в Свердловской области, Якутии, Еврейской Автономной области, Бурятии и Алтайском крае – там превышение порогов составляет от 60% до более чем 100%. Больше всего заболевших – среди детей от 3 до 14 лет.