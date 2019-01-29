РИАМО – 29 янв. На нескольких участках улиц Пресненский Вал и Красная Пресня в центре столицы с 1 февраля ограничат движение для автомобилистов, здесь будут проводить реконструкцию инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: улица Пресненский Вал в районе дома 6, строение 2. Ограничение: с 1 февраля по 30 апреля круглосуточно. Особенности: одна полоса. Участок 2: улица Пресненский Вал от дома 8, корпус 1, до пересечения с улицей Красная Пресня. Период: с 1 февраля по 30 апреля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, с 1 февраля и до 20 апреля перекроют по одной полосе движения на следующих участках улицы Красная Пресня: в районе дома 48/2, строение 1, и в районе дома 22.