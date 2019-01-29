РИАМО - 29 янв. Ключи от квартир планируют вручить в этом году 19 тысячам дольщиков в Московской области по 50 проектам-долгостроям, в январе уже вручили ключи от проблемного дома в Реутове, сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». Он отметил, что в 2019 году в Подмосковье должны обеспечить права еще 19 тысяч обманутых дольщиков. Обеспечение квартирами обманутых дольщиков губернатор назвал одной из важных задач региона.

«В 2018 году были выданы ключи порядка 10,5 тысячам участников долевого строительства по 36 объектам. Правительством Московской области проведена большая работа по завершению сложных долгостроев до их ввода в эксплуатацию и выдачи ключей. В этом году планируется обеспечить права порядка 19 тысяч граждан и вручить ключи по 50 проектам», – отметила Федотова.

Она подчеркнула, что в январе уже выдали ключи жителям корпуса №5 ЖК «Новокосино-2» в Реутове.

«Планируется долгожданная выдача ключей дольщикам ЖК «Изумрудная долина» – домов 32,33,34,36,37 и 39 в Одинцовском районе. В текущем году должна решиться проблема дольщиков ЖК «Купавино» в Богородском городском округе», – пояснила министр.