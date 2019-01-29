РИАМО - 29 янв. Общественный совет при Госадмтехнадзоре Подмосковья поможет очистить памятники накануне 23 февраля и проследит за уборкой снега, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во вторник состоялось заседание Общественного совета при Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области. Участники мероприятия наметили план актуальных действий. Было принято решение о привлечении волонтеров к проведению рейдов по дворам многоквартирных домов с целью обнаружения снежных завалов и скорейшего их устранения.

«Общественный совет живо откликается на самые насущные нужды населения. Сегодня это – своевременная очистка дворов от сугробов и наледи. Волонтеры из молодежных организаций будут сообщать в администрации муниципалитетов, инспекторам ведомства адреса, где нужна срочная помощь коммунальных служб по вывозу снега», – заявил председатель Общественного совета Владимир Воронин.

На совещании решено продолжить акцию по уборке прилегающих территорий храмов, синагог и молельных домов с привлечением широкого круга общественности и прихожан.

Совместно с Торгово-промышленными палатами городов и районов, а также активистами из местных отделений «Молодой гвардии» продолжатся рейды по предупреждению нарушений на предприятиях и торговых объектах, особенно в состоянии фасадов и содержании кровель занимаемых ими нежилых зданий.