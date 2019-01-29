РИАМО - 29 янв. Низкопольными трамваями на сегодняшний день в столице полностью укомплектованы 15 маршрутов, к 2024 году все маршруты данного вида городского транспорта будут доступны для маломобильных пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Продолжаем обновлять парк наземного транспорта. По количеству низкопольных трамваев приближаемся к европейским городам. Сегодня 15 маршрутов уже полностью укомплектованы такими вагонами. К 2024 году все московские трамваи будут удобны для маломобильных пассажиров», - написал Собянин в Twitter.

В 2019 году в столице появятся 1,7 тысячи новых автобусов, электробусов и трамваев, помимо этого, планируется обустроить 32 километра выделенных полос и 60 километров обособленных трамвайных путей.

За последние восемь лет в столице отремонтировали больше половины трамвайных путей — свыше 220 километров из 418. Только в 2018-м обновили почти 20 километров рельсов.