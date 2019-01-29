РИАМО – 29 янв. Работы по озеленению территорий проведут в 150 парковых зонах столицы в 2019 году, кроме того, капитально отремонтируют почти 2 тысячи жилых домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Создание комфортной городской среды – одна из ключевых задач комплекса городского хозяйства Москвы на 2019 год. Темпы благоустройства снижаться не будут. Об этом шла речь на заседании президиума столичного правительства.

«В течение года планируется благоустроить 50 улиц, площадей и других территорий во всех округах города. В центре Москвы работы коснутся главным образом небольших улиц и переулков. В остальных округах знаковые для местных жителей территории обновят в рамках программы «Мой район», – сказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также в планах – благоустройство 150 парковых и озелененных территорий.

«В частности, будет завершено обновление усадьбы Люблино и парка Победы в Зеленограде – к работам на этих объектах приступили уже в конце прошлого года», – добавил Бирюков.

Он также подчеркнул, что уже сейчас Москва входит в топ-5 наиболее освещенных городов мира.

«Но город станет еще ярче. Новые системы освещения появятся в 1852 дворах жилых домов, на территориях 500 школ и детских садов. Всего в городе установят более 31 тысячи опор освещения. 64 объекта, в том числе дома на набережных Москвы-реки, оборудуют архитектурно-художественной подсветкой», – перечислил Бирюков.

По его словам, за год в парках, во дворах, на улицах и природных территориях высадят свыше 700 тысяч деревьев и кустарников. Кроме того, у каждой семьи появится возможность принять участие в экологическом проекте «Наше дерево» и посадить дерево в честь рождения ребенка.

Капитальный ремонт ждет 1982 жилых дома и 150 объектов нежилого фонда.

«Среди них 27 офисов «Мои документы», 10 районных отделов внутренних дел и 12 иных городских зданий. Сотню центров госуслуг адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, подготовят помещения под организацию еще одного флагманского офиса», – заверил Бирюков.

Он уточнил, что в подъездах заменят 1,8 тысячи лифтов и оборудуют 354 подъемные платформы для маломобильных граждан.

«Также в 2019-м планируется отремонтировать 19 миллионов квадратных метров дорог. В 2019–2021 годах будет реализована программа по замене 27,5 тысячи погонных метров шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети», – заключается в материале.