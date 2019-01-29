РИАМО - 29 янв. Подмосковье оказалось в лидерах по эффективности реагирования на обращения о свалках в регионе в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», между активистами проекта ОНФ и областными чиновниками было выстроено эффективное взаимодействие, сообщил РИАМО во вторник координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

«Московская область по количеству обращений от граждан о свалках является лидером. Больше двух тысяч обращений, наверное, поступило из Московской области, но стоит отметить, что в рейтинге по эффективности Подмосковье тоже находится в лидерах, то есть чиновники и муниципалитеты очень быстро реагировали на запросы», - сказал Миронов.

Он отметил, что эффективное взаимодействие было выстроено между активистами проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Подмосковье и чиновниками Московской области.

«Когда обращение только поступало, то активисты совместно с чиновниками в муниципалитете ехали проверять сообщение, если обнаруживали свалку, то объект сразу убирался», - добавил Миронов.

По его словам, всего за время реализации проекта поступило более 24 тысяч обращений от россиян о несанкционированных свалках, по их результатам более 12 тысяч ликвидировали.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» работает с января 2017 года. Он дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных» объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, став волонтерами. Проект направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта был запущен открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут сами отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.