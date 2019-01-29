РИАМО - 29 янв. Во вторник начал работу Центр электронного декларирования Московской областной таможни, на нем уже выпущена первая декларация, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Утром была выпущена первая декларация. Это экспорт продуктов питания в Узбекистан. Вес партии товара более 12 тонн», – сказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста Рафаэль Зверев.

Во вторник в центр электронного декларирования поступило 96 деклараций. Пост работает в штатном режиме.

«Сегодня создается совершенно новый таможенный орган. Это самая масштабная трансформация, которую переживают таможенные органы за последние 10 лет. Формируется новая модель работы: мы полностью отделяем работу с товарами от работы с декларациями», – пояснил начальник Московской областной таможни Вячеслав Голоскоков.

Он добавил, что к концу февраля основной декларационный массив Московской областной таможни будет оформляться в одном месте – в центре электронного декларирования.

Концентрация декларационного массива пройдет в три этапа. На первом – в центр электронного декларирования перейдет объем экспортных и импортных деклараций с девяти таможенных постов (Краснозаводский, Ступинский, Давыдовский, Волоколамский, Коломенский, Михневский, Акуловский, Лобненский, Кубинка).

На втором этапе (с 12 по 21 февраля) в центре электронного декларирования будут сконцентрированы объемы декларирования еще семи таможенных постов (Львовский, Новомосковский, Черноголовский, Мамонтовский, Истринский, Сходненский, Каширский).

На завершающем этапе (с 22 февраля) в центре электронного декларирования будут сосредоточены объемы декларирования с оставшихся четырех таможенных постов (Красноармейский, Ленинградский, Можайский, Вашутинский).

С вопросами по работе Центра электронного декларирования можно обращаться по телефону горячей линии: 8(965)364-87-34 или по электронной почте: moced-hotline@ca.customs.ru.