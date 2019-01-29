РИАМО – 29 янв. Во 2-м Тружениковом переулке в центре столицы ограничили движение для автотранспорта до 7 февраля, на участке будут прокладывать инженерные пути, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок: 2-й Тружеников переулок от пересечения с Большим Саввинским переулком до дома 4/19, строение 2 по 2-му переулку Тружеников. Ограничение: с 28 января по 7 февраля», – отмечается в сообщении.

В материале поясняется, что на одной полосе будет обеспечено движение транспорта за счет ликвидации парковочного пространства.