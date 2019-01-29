РИАМО - 29 янв. В подмосковном музее-заповеднике «Мелихово» состоялось открытие после реставрации главного усадебного дома писателя Антона Чехова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Открытие главного усадебного дома после реставрации в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоялось 29 января, в день рождения писателя. Таких масштабных реставрационных работ не проводилось с 1960 года», – говорится в сообщении.

При реставрации в доме усилили фундамент, перекрытия, внутренние стены и перегородки, отреставрировали чердачные перекрытия, осуществили подъем печей. Полностью отреставрировали архитектурно-декоративную отделку, в том числе, на фасаде. Также специалисты провели отделочные работы в интерьерах здания, восстановили комнату матери Чехова – Евгении Яковлевны, которая не была ранее представлена в экспозиции дома.

«2019 год – Год театра. Русский театр без Чехова – немыслим, поэтому Мелихово – источник вдохновения для людей театра не только России, но всего мира. Сегодня наш обновленный музей-заповедник «Мелихово» открыл двери гостям – после реконструкции, после скрупулезно и деликатно проделанных работ, ведь очень важно не нарушить атмосферу усадьбы», – отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Главный дом закрылся на реставрацию 15 июня 2018 года. Реставрационные работы длились чуть более полугода. На время их проведения все центральные экспонаты главной мелиховской экспозиции, рассказывающей о жизни чеховской семьи в Мелихове, можно было увидеть на специальной выставке раритетов чеховского фонда «Дорогой, многоуважаемый… Дом!» в другом здании музея-заповедника.