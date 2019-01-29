РИАМО - 29 янв. Один человек погиб, второй получил травмы, попав под поезд в районе платформы «Отрадное» в Москве, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня в районе платформы «Отрадное» Белорусского направления электропоездом сообщением Можайск - Москва травмированы двое мужчин, один из которых смертельно. Переход осуществлялся по настилу перед приближающимся электропоездом», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.