РИАМО - 29 янв. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-декабре 2018 года составил 904,8 миллиарда рублей или в сопоставимой оценке 94,3% к январю-декабрю 2017 года, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 3,541 миллиона квадратных метров, что составило 103,6% к январю-декабрю 2017 года», – говорится в сообщении.

Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 21 дошкольная образовательная организация на 4840 мест, девять общеобразовательных организаций на 6179 ученических мест, четыре амбулаторно-поликлинические организации на 1570 посещений в смену и две больницы на 460 коек.