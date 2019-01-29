РИАМО – 29 янв. В октябре 2018 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала использовать для обработки обращений соискателей услуги робота-рекрутера, за этот период с помощником «Верой» пообщались 3,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ЦППК «Вера» отвечает на входящие звонки и задает уточняющие вопросы, составленные с учетом специфики работы компании. Отдельные алгоритмы разработаны для будущих кассиров билетных, кассиров-контролеров, машинистов и помощников машинистов и соискателей на другие вакансии компании. В среднем один диалог с соискателем длится около 3 минут и охватывает 7-10 вопросов», – говорится в сообщении.

За это время робот «понимает»: соответствует ли человек первичным требованиям вакансии.

«Если да, то система назначает дату собеседования. Виртуальный помощник принимает звонки в режиме 24 на 7: кандидаты могут узнать о вакансиях компании в любое удобное им время», – уточняется в материале.

Благодаря такому режиму работы и использованию скриптов робот «Вера» за один месяц обрабатывает в два раза больше обращений, чем сотрудник отдела управления персоналом компании.

По мнению пресс-секретаря ЦППК Софьи Поповой, использование виртуального рекрутера положительно сказывается на работе.

«На данном этапе мы используем виртуального рекрутера в тестовом режиме: оцениваем результаты работы, качество взаимодействия с соискателями, вносим дополнения в скрипты диалогов. «Вера» уже сейчас повышает эффективность коммуникаций отдела управления персоналом с кандидатами, помогает претендентам на вакансии оперативно получить информацию, приглашение на собеседование», – дополнила Попова.

Ассистент помогает подобрать кандидатов, соответствующих требованиям конкретной вакансии. Сотрудники компании подключаются к работе с соискателями на первом этапе, если, например, звонок сорвался или в интервью важно получить ответы на специальные вопросы, касающиеся опыта соискателя (машинистов и помощников машинистов).

Робот «Вера» – система подбора персонала, разработка российской компании Stafory.