РИАМО - 29 янв. За 2018 год в бюджетную систему РФ налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 836,2 миллиарда рублей, что превышает поступления 2017 года на 85,7 миллиарда, или на 11,4%, говорится в сообщении пресс-службы областного управления Федеральной налоговой службы.

«Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации выросли по сравнению с 2017 годом на 37,8 млрд рублей, или на 11,3%, составив 372,4 миллиарда», – отмечается в материале.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет платежей по налогу на доходы физических лиц – 239 миллиарда рублей, или 28,6% от общего объема поступлений; по налогу на добавленную стоимость – 230,5 миллиарда рублей, или 27,6%; по налогу на прибыль организаций – 168,2 миллиарда рублей, или 20,1%, а также за счет поступлений имущественных налогов – 96,9 миллиарда рублей, или 11,6%.

Наибольший прирост отмечается по налогу на доходы физических лиц – на 28,7 миллиарда рублей, или на 13,7% и по налогу на прибыль организаций – на 10,3 миллиарда рублей, или на 6,5%. Прирост поступлений налога на добавленную стоимость составил 5,1 миллиарда рублей, или 2,3%.

«Из общей суммы доходов консолидированного бюджета РФ в федеральный бюджет в 2018 году перечислено 296 миллиарда рублей с ростом к уровню 2017 года на 18,6 миллиарда рублей, или на 6,7%. Основной доходный источник федерального бюджета – налог на добавленную стоимость, его доля поступлений составила почти 78%», – добавляется в сообщении.

В консолидированный бюджет Московской области в 2018 году поступило 540,2 миллиарда рублей, из них в областной бюджет – 410,6 миллиарда рублей, в бюджеты муниципальных образований – 129,6 миллиарда.

По сравнению с 2017 годом доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 67 миллиардов рублей, или на 14,2%. Доходы областного бюджета возросли на 57 миллиардов рублей, или на 16,1%, местных бюджетов – на 10,1 миллиарда, или на 8,5%.

Основным доходным источником консолидированного бюджета Московской области продолжает оставаться налог на доходы физических лиц, его поступления составили 239 миллиарда рублей, или 44,2% от общей суммы доходов. Доля поступлений налога на прибыль организаций составила 26,3%, или 142 миллиарда рублей.

Поступления имущественных налогов составили 97 миллиарда рублей, или почти 18 процентов. В их структуре наибольший удельный вес приходится на налог на имущество организаций – 44,7 миллиарда рублей, или 46%. Земельного налога мобилизовано в сумме 33,2 млрд рублей. Транспортным налогом обеспечено поступление 14 миллиардов.

Значительно, почти на 21%, выросли поступления по налогам, взимаемым в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов. Поступления по данной группе налогов составили 35 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 6 миллиардов.