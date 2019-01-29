РИАМО - 29 янв. Депутаты Мособлдумы подготовили к обращению губернатора Московской области Андрея Воробьева, совмещенного с отчетом перед региональным парламентом, более 30 вопросов, на все были получены ответы, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Во вторник Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Такой совмещенный формат мы практикуем уже не впервые: в 2015 году Мособлдума приняла соответствующий закон, и в том же году состоялось первое обращение губернатора, являвшееся одновременно и отчетом перед парламентом. И сегодня в очередной раз могу констатировать, что наше решение оптимизировать формат отчета главы региона было верным», – заявил Брынцалов.

Он добавил, что, по сути, и депутаты регионального парламента, и все жители Московской области ждут ответов на одни и те же вопросы и наглядной демонстрации решений одних и тех же задач. При этом и парламентарии, и областное правительство руководствуются в своей работе едиными установками: наравне с указами президента РФ – наказами избирателей.

«Депутаты Мособлдумы подготовили к сегодняшнему отчету губернатора более трех десятков вопросов. Темы в них отражены самые разные, но все одинаково важные и значимые для Подмосковья: социальная политика, здравоохранение, образование, экология, экономика, жилищно-коммунальная политика, транспортная инфраструктура, культура, туризм, молодежная политика, местное самоуправление и многие другие», — уточнил спикер областной думы.

Он пояснил, что на все свои вопросы депутатский корпус получил ответы.

«Могу сказать, что доклад главы правительства перед региональным парламентом об итогах прошедшей работы можно считать успешно состоявшимся. Работа проделана огромная, регион из года в год добивается все больших успехов», — заверил Брынцалов.

Как добавил председатель регионального парламента, по словам губернатора, за прошедшие годы решались накопившиеся, острые проблемы. Сегодня ставятся в план конкретные выходы из сложных ситуаций в сферах экономики, здравоохранения, экологии. По той динамике, как решались эти вопросы в прошедшие годы, можно сказать, что вопросы будут решены в ближайшую пятилетку.

«Самое главное для нас – это запросы граждан, на которые мы опираемся при формировании задач. Больше всего сегодня это касается здравоохранения – более 400 объектов уже отремонтировано и построено и будем продолжать налаживать качество здравоохранения. Это наше образование – к 2021 году мы должны снять вопрос второй смены и вывести его качество на новый уровень. Увидели конкретные решения и вопросов в сфере экологии, которые позволят снять проблемы в ближайшие годы», — подчеркнул Брынцалов.

Он добавил, что за всеми озвученными губернатором цифрами – огромная работа всех ветвей власти, к которой депутаты не только областной думы, но и муниципального уровня подключались максимально активно.

Брынцалов также поблагодарил коллег, весь блок исполнительной власти за профессионализм и эффективность, умение грамотно и слаженно работать в команде.