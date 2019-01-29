РИАМО - 29 янв. Движение транспорта частично перекроют и ограничат на участках южного дублера Кутузовского проспекта в столице до 31 января, ограничения буду действовать по ночам, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие и ограничение движения в связи с проведением работ на южном дублере Кутузовского проспекта. Участок 1: проезжая часть Минской улицы. Период: 27, 29, 31 января с 02:30 до 02:50, 2, 4 февраля с 02:30 до 02:50. Особенности: полное перекрытие», – уточняется в сообщении.

Перекрытие двух полос на проезжей части Минской улицы в направлении Кутузовского проспекта запланировано на 27, 29, 31 января, 2, 4 февраля с 00:01 до 06:00.