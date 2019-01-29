РИАМО - 29 янв. Власти Москвы в 2019 году планируют провести два велофестиваля и ночной велопарад, также могут быть организованы другие подобные мероприятия, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На данный момент в Москве запланировано проведение Большого московского велофестиваля 19 мая и 15 сентября 2019 года и ночного велопарада 13 июля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Он не исключил также возможность проведения других мероприятий.

Ранее в проекте Let’s bike it!, который является инициатором велопарадов, организуемых в столице с 2012 года, сообщили, что не смогут провести в Москве IV Зимний велопарад из-за невозможности выполнить требования, выдвинутые столичным Дептрансом.

В ноябре прошлого года вокруг Московского велопарада разгорелся скандал. Его многолетние организаторы выступили с петицией против планов столичного Дептранса проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.