РИАМО - 29 янв. Представители проекта Let’s bike it! не проработали вовремя вопрос перекрытия дорог в Москве, из-за чего отказались от проведения Зимнего велопарада, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее в Let’s bike it! сообщили, что не смогут провести в Москве IV Зимний велопарад из-за невозможности выполнить требования, выдвинутые столичным Дептрансом.

«Маршрут Зимнего велопарада в Москве был согласован на Межведомственной комиссии по перекрытиям. Всегда во время проведения подобных массовых мероприятий организаторы обеспечивают перекрытие дорог. Однако представители Let’s bike it! на комиссии сказали, что они не проработали этот вопрос вовремя и организовать ограничения не смогут, из-за чего сами отказались от проведения велопарада», - сказал собеседник агентства.

Проект «Let’s bike it!» является инициатором велопарадов, которые проводятся в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Однако в ноябре прошлого года вокруг Московского велопарада разгорелся скандал. Его многолетние организаторы выступили с петицией против планов столичного Дептранса проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

После того, как Let’s bike it! отказался проводить Зимний велопарад в Москве, министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил организаторов и участников Зимнего велопарада в Подмосковье. Мероприятие решили провести в Королеве 3 февраля, однако во вторник замруководителя городской администрации Илья Конышев сообщил «РИАМО в Королеве», что велопарад отменили из-за плохой погоды – в регионе ожидают ледяной дождь.

В то же время, по словам организаторов мероприятия, вопрос с отменой пока не до конца решен.