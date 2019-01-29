РИАМО - 29 янв. В Московской области внедрены единые отраслевые стандарты, содержащие требования к интерьерам школ, соблюдение которых гарантирует их комфортабельность, эстетическую целостность и учет особенностей развития детей разных возрастов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Комитет по архитектуре и градостроительству региона совместно с министерством образования ведет масштабную работу по созданию визуально привлекательных и комфортных интерьеров школ Подмосковья.

«Визуальная выразительность и грамотная организация внутренних пространств школы – одни и самых значительных факторов, формирующих условия благоприятной атмосферы учебного процесса, пребывания детей и педагогов. Была проделана колоссальная работа в целях эффективной организации помещений с учетом их функциональной направленности. Особое внимание уделялось удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебных учреждений», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, добавив, что требования касаются как учебных классов, так и общешкольных пространств.

Общешкольные пространства в новых образовательных учреждениях Московской области должны служить своего рода визуальными акцентами, иметь выразительное оформление и располагать к непринужденному общению как между учащимися, так и между преподавательским составом.

В рекреациях предусмотрено выделение зон активных игр и тихого отдыха с напольной разметкой, игровым мобильным оборудованием, которые отделены от зоны транзитного движения.

Также особое внимание уделяется навигации. К примеру, каждая функциональная зона имеет свой индивидуальный окрас, чтобы учащимся было проще ориентироваться в пространстве. В целом все колористические решения помещений образовательных учреждений прорабатывались с учетом воздействия цвета на эмоциональное состояние.

Кроме того, одной из наиболее интересных особенностей организации пространства является трансформируемость помещений и мебели, которая позволяет создавать многофункциональные пространства и проводить различные занятия и мероприятия, как в самих учебных секциях, так и в зонах общего пользования с учетом особенностей разных возрастных групп и специфики предметов.

«Несмотря на единые требования, в каждой школе будут применены индивидуальные интерьерные решения. Уже сейчас внедрены новые стандарты для более чем 70 объектов образования, реализация которых запланирована на ближайшие 3-4 года в различных муниципальных образованиях Московской области», – дополнил Гордиенко.