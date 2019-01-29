РИАМО - 29 янв. В Таганском районе Москвы полицейские ликвидировали притон для занятия проституцией, задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в организации борделя, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В полицию поступило сообщение о возможном нахождении в одной из квартир на Волгоградском проспекте секс-притона.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 24 до 28 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение», – говорится в сообщении.

В отношении задержанных составили протокол об административном правонарушении. Один из задержанных – 24-летний мужчина – является организатором притона.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Подозреваемого задержали.